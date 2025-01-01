Le personnel technique et professionnel de la SAQ se dote d'un mandat de grève

Le personnel de bureau, technique et professionnel de la Société des alcools du Québec (SAQ) a voté pour un mandat de grève, alors qu’ils sont sans convention collective depuis mars.

Les quelque 500 employés de la société d’État, représentés par le Syndicat du personnel technique et professionnel de la SAQ (SPTP-SAQ-CSN), se sont dotés d’une banque de 15 journées de grève à exercer au moment opportun.

Selon le syndicat, ils sont 99 % à avoir voté en faveur de cette grève lors d’une assemblée générale, mardi.

Le président du SPTP-SAQ-CSN, Steve D’Agostino, souligne avoir été «très patient» avant d’arriver à ce mandat. Il garde espoir que le syndicat et la SAQ parviendront à s’entendre pour éviter la grève.

Le déclenchement d’une éventuelle grève serait d’ailleurs une première en plus de 50 ans d’existence pour ce syndicat.

Le personnel de bureau, technique et professionnel de la SAQ œuvre notamment au fonctionnement du site transactionnel SAQ.com, à l’approvisionnement des magasins, au contrôle de la qualité et à la paie.