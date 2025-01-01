Un colloque rassembleur pour les 50 ans de la CDROL

Pour souligner son 50e anniversaire, la Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides (CDROL) a tenu le 15 octobre, à l’Université du Québec en Outaouais (campus de Saint-Jérôme), un colloque d’envergure qui a réuni près d'une centaine de chercheurs, acteurs du milieu de l’économie sociale, élus et étudiants autour d’une question essentielle : comment renforcer l’ancrage territorial de l’économie sociale pour des communautés plus durables et solidaires ?

Organisé en partenariat avec le Pôle d’économie sociale de Outaouais, le Réseau de recherche en économie sociale et solidaire (RRÉSS), Économie sociale Laurentides (ÉSL), Chantier de l’économie sociale et l’UQO, cet événement s’inscrivait dans le cadre de la Semaine de la coopération. La journée s’est clôturée par un cocktail-réseautage festif, symbole de la vitalité et de la convivialité du mouvement coopératif.

Une journée de réflexion et de fierté collectives

Tout au long de la journée, trois panels ont permis de croiser la recherche et la pratique, en abordant successivement les valeurs distinctives des organisations d’économie sociale, leurs retombées territoriales, puis les conditions gagnantes pour leur développement. Chercheurs, élus et acteurs terrain ont partagé leurs expertises et expériences, illustrant la diversité et la richesse des initiatives collectives sur nos territoires. La conférence de clôture, animée par Patrick Duguay, directeur général de la CDR Outaouais-Laurentides, a réuni trois élu·es municipaux qui ont témoigné de leur engagement à faire de l’économie sociale un véritable levier de développement local.

« Ce colloque incarne parfaitement ce que nous voulions célébrer pour nos 50 ans : la force du collectif, la richesse des échanges et la conviction que l’économie sociale transforme durablement nos territoires », a souligné Patrick Duguay, au moment de remercier les nombreux partenaires et panélistes.

Quelques constats à retenir émanants des discussions de cette journée :

● L'importance d'événements comme le Colloque, réunissant chercheurs et acteurs du terrain, pour faire connaître les résultats des études produites (notamment sur les retombées des entreprises d'économie sociale) et ainsi que la recherche soit utile et utilisée par les milieux de pratique.

● La mise en place d'une politique municipale en économie sociale permet non seulement la reconnaissance des entreprises collectives sur un territoire, mais elle permet de surcroît de briser les silos au sein de l'appareil municipal.

● Pour les citoyens d'une municipalité, se rassembler au sein d'une entreprise d'économie sociale offre un cadre organisé pour une prise en charge collective de besoins collectifs, par opposition à une attitude attentiste et individuelle à l'égard du milieu municipal.

Un 50e anniversaire sous le signe de l’ancrage

Créée en 1974, la CDROL accompagne depuis cinq décennies les entreprises collectives – coopératives et OBNL – de l’Outaouais et des Laurentides dans leurs projets de démarrage, de croissance et de consolidation. Avec plus de 170 entreprises membres, elle joue un rôle de pilier du développement économique solidaire dans les deux régions.

« L’économie sociale, c’est une économie humaine et durable, profondément ancrée dans son territoire. Ce colloque nous a permis de prendre un temps d’arrêt pour réfléchir ensemble à la manière de renforcer cet ancrage, dans un esprit de collaboration et de partage », a résumé M. Duguay.

Un événement marquant pour l’écosystème de l’économie sociale

La CDR Outaouais-Laurentides tient à remercier chaleureusement les panélistes, conférenciers et partenaires qui ont contribué à la richesse des échanges et au succès de cette journée. Par la qualité des interventions et la diversité des points de vue, le colloque a démontré la vitalité du milieu et son engagement envers un développement local inclusif et durable.

Au-delà des constats et réflexions issus de cette journée, le colloque a marqué une étape significative pour l’ensemble de l’écosystème de l’économie sociale. Il a permis de consolider un dialogue essentiel et de tracer des perspectives d’action pour l’avenir.

« Le succès de cet événement nous prouve encore une fois la vitalité de l'économie sociale et solidaire dans nos territoires. Nos différents échanges ont permis de mettre en évidence la force du collectif, de la démocratie et de l'engagement pour répondre aux enjeux actuels de nos territoires et plus largement notre société québécoise », de souligner Marie-Laure Dioh, professeur à l'Université du Québec en Outaouais (UQO) et titulaire de l'axe Ancrages, développement et retombées de l'ÉSS dans les territoires, du Réseau de recherche en économie sociale et solidaire (RRESS).

« La mobilisation d’acteurs issus de plusieurs horizons illustre la force et la maturité de l’écosystème de l’économie sociale. C’est en cultivant ces alliances que nous pouvons consolider sa place — non plus en marge, mais au cœur des modèles de développement économique », a affirmé Amélie Girard, directrice générale d'Économie sociale Laurentides (ÉSL).

« Nous avons assisté à de riches présentations qui ont souligné toute l’importance des acteurs de l’économie sociale et solidaire et de leurs liens avec nos priorités à l’UQO. Véritable modèle du développement régional, la CDROL œuvre depuis maintenant 50 ans en qualité de trait d’union entre l’Outaouais et les Laurentides », a soutenu Adel El Zaïm, vice-recteur à la recherche, à la création, aux partenariats et à l’internationalisation à l'Université du Québec en Outaouais. Julien Doris, vice-doyen à la recherche et à la création à l'Université du Québec en Outaouais, a enchaîné en précisant que « La planification stratégique en recherche et création, dont s’est récemment dotée notre université, saura contribuer aux perspectives entrouvertes lors de cet important colloque. Félicitations à l’ensemble de l’équipe d’organisation. »