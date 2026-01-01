Nous joindre
Pour les trois dernières années

Augmentations de salaire dans la construction résidentielle: les syndicats «ravis»

durée 18h00
27 février 2026
Par La Presse Canadienne

L'Alliance syndicale, qui regroupe tous les syndicats de la construction, se dit ravie des augmentations de salaire qui seront finalement accordées pour les trois dernières années de la convention collective.

À la suite de la grève qui avait eu cours en mai et juin derniers dans le secteur de la construction résidentielle, les parties avaient conclu une entente de principe.

Celle-ci prévoyait que, pour les années 2026, 2027 et 2028, les augmentations de salaire seraient déterminées par un conseil d'arbitrage. C'est cette décision qui vient d'être rendue.

Ainsi, les travailleurs de la construction résidentielle lourde — qui compte un plus grand nombre d'étages — toucheront des augmentations de salaire de l'ordre de 5 % pour l'année 2026, de 5 % pour l'année 2027 et de 4 % pour l'année 2028.

Ceux du résidentiel léger toucheront des augmentations de 5,5 % pour 2026, de 5,5 % pour 2027 et de 4,5 % pour 2028.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

