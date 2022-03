En salle ou à la maison, les francouvertes, dès le 14 mars et jusqu’au 16 mai prochain

Que vous soyez en salle ou à la maison, dès le 14 mars et jusqu’au 16 mai prochain, vous pourrez prendre place pour assister à la 26e édition des Francouvertes !

Présenté par SiriusXM, le concours-vitrine de toutes les musiques débutera dans quelques jours, le public pouvant y assister en personne, au Cabaret du Lion d’Or, ou en direct sur le web sur lepointdevente.com.

Le 14 mars, les mélomanes pourront découvrir Vidjay Rangaya, FAÇADES et NINAN tandis que le 15 mars, ils et elles pourront aller à la rencontre de pataugeoire, Hôte et Zach Boileau.

En guise d’ouverture tout au long des préliminaires et des demi-finales, la série J’aime mes ex+, présentée en collaboration avec la SOCAN, invite des ex-participant.e.s à interpréter quelques compositions en formule légère. Pour l’occasion, ils et elles s’engagent à présenter une nouvelle chanson ou une version inédite d’une pièce de leur répertoire. Les ex des deux premières soirées seront Thierry Larose (14 mars) et Fanny Bloom (15 mars).

Tout au long de cette importante étape du concours, 21 groupes et artistes, à raison de trois par soir, tenteront d’atteindre les demi-finales, présentées les 18, 19 et 20 avril.

Pour ce faire, les concurrent.e.s devront convaincre le public et le jury de l’industrie, qui se partagent le vote à 50 %, afin de se tailler une place parmi les neuf premières positions du palmarès.

C’est au terme de ces sept soirées des préliminaires que seront connu.e.s les demi-finalistes de 2022.

Les artistes sont évalué.e.s par un nouveau jury de l’industrie à chaque étape.

Celui des préliminaires est composé de : Alizée Laniesse (Believe Distribution), Clémence Giroux-Tremblay (Audiogram), Étienne Dupuis-Cloutier (réalisateur et compositeur), Étienne Galarneau (CISM), Julien Boumard-Coallier (Fondation SOCAN), Laurence Lebel (Artifice) et Marissa Grohué (La Presse).