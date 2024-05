Terrain extérieur du Parc équestre

Le dimanche 26 mai prochain, les citoyennes et citoyens de Blainville pourront prendre part au grand rassemblement annuel qu’est la Fête au parc! L’événement rassemblera les familles en quête de divertissement, et qui désirent en apprendre plus sur leur ville.

Sur le thème « Une fenêtre sur vos services! », les visiteurs auront l’occasion de rencontrer les représentants de divers services municipaux, en plus de profiter d’une foule d’activités offertes gratuitement.

Au programme : des camions et de la machinerie des travaux publics, une auto-patrouille du Service de police, des tours à bord de la Balade (un camion de pompier des années 1950), des jeux gonflables et de l’animation musicale. Des camions de rue seront également sur place en pour satisfaire tous les appétits ($).

Les divisions de la culture et de la bibliothèque, de même que les équipes du Centre récréoaquatique et de la Zone présenteront, quant à elles, leur programmation annuelle.

Le Service de l’urbanisme, de la mobilité et de la transition écologique profitera de l’occasion pour distribuer du compost fait à partir des matières résiduelles de la population blainvilloise. Pour faciliter la manutention, les citoyens sont invités à prévoir pelles, contenants ou bâches afin de rapporter le tout à la maison.

La Fête au parc se déroule sur le terrain extérieur du Parc équestre (1025, chemin du Plan-Bouchard). En cas de pluie, les activités qui le permettent seront déplacées à l’intérieur du centre Guy-Frigon.