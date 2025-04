Soutenez le Petit Théâtre du Nord le 26 juin prochain

En 2025, la bibliothèque Paul-Mercier célèbre une décennie d’existence. Pour souligner cet événement marquant, l’équipe de la bibliothèque a concocté une programmation festive et variée. « À la fois un lieu de culture et de savoir et très fréquentée, notre magnifique bibliothèque Paul-Mercier célèbre ses dix ans et il convient ...