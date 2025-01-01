L’exposition Mille-Îles à découvrir au parc Foisy à Sainte-Thérèse

Jusqu'au printemps 2026, le parc Foisy à Sainte-Thérèse accueille l’exposition Mille-Îles, de l’illustratrice Émilie Proulx. En tout temps, les citoyens peuvent admirer les onze œuvres colorées qui se trouvent sur des panneaux extérieurs.

L’exposition Mille-Îles fait découvrir ou redécouvrir la rivière des Mille Îles à travers l’illustration à la manière d’un récit jeunesse. Cette rivière, importante réserve faunique des Basses-Laurentides, regorge d’une grande richesse naturelle. La série d’œuvres présentée est le fruit de longues journées d’observation et propose un regard coloré et lumineux sur la beauté de cet écosystème.

« Cette exposition est une invitation à poser un regard neuf sur notre territoire et à renouer avec la nature qui nous entoure. À travers l’univers d’Émilie Proulx, les citoyennes et citoyens redécouvriront la rivière avec émerveillement. Colorée, accessible et remplie de sensibilité, l’exposition saura charmer autant les petits que les grands », souligne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

À propos de l’artiste

Émilie Proulx est une illustratrice ayant étudié en design à l’Université de Montréal et à l’UQAM, elle a contribué à plusieurs projets d’aménagement public et fusionne, aujourd’hui, illustration et design pour donner vie à des univers visuels uniques. Ses illustrations ont été présentées à plusieurs reprises dans de grandes villes canadiennes et publiées dans divers magazines.

À travers son art, elle cherche à transmettre une vision positive du monde, apportant ainsi une touche de douceur et de couleurs aux jours plus gris. Elle croit que la beauté réside dans la simplicité, de cette démarche émergent des univers imaginaires empreints d’émotions, de légèreté et de bienveillance.