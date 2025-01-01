Nous joindre
Démission de Steven Guilbeault

Le gouvernement doit nommer un nouveau ministre de la Culture lundi après-midi

1 décembre 2025
1 décembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le premier ministre Mark Carney doit nommer lundi après-midi un nouveau ministre de la Culture et de l'Identité.

Steven Guilbeault, l'ancien ministre de la Culture, a démissionné jeudi du cabinet en protestation contre l'accord conclu entre Ottawa et l'Alberta concernant un projet de pipeline.

M. Guilbeault avait d'abord occupé le poste de ministre de l'Environnement dans le gouvernement de Justin Trudeau.

Il a ensuite été nommé au Patrimoine, où il a présenté son projet de loi sur la diffusion en ligne.

Le cabinet du premier ministre a annoncé qu'une cérémonie de prestation de serment aurait lieu à Rideau Hall à 15 h, heure de l'Est.

Il s'agira du premier événement public pour la gouverneure générale Mary Simon depuis son hospitalisation pour une maladie respiratoire le mois dernier.

 

