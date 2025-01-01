Remis par Culture Laurentides
Sainte-Thérèse remporte un prix pour son projet de la Bibliomobile
Par Salle des nouvelles
La Ville de Sainte-Thérèse a remporté le prix Municipalité pour son projet inclusif de la Bibliomobile. Culture Laurentides a tenu ses 35es Grands Prix de la culture des Laurentides qui célébraient le talent et l’engagement dans le domaine des lettres et des bibliothèques dans les Laurentides.
« La Bibliomobile ne transporte pas seulement des livres : elle transporte des opportunités d’apprendre, de se divertir et de s’ouvrir au monde. Cette reconnaissance confirme l’engagement de la Ville de Sainte-Thérèse à faire de la culture un moteur de développement et de bien-être. Ce projet est le fruit d’une collaboration exceptionnelle entre la Ville, le Club Optimiste Ste-Thérèse, le ministère de la Culture et des Communications, et toute la communauté », souligne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.
Le projet de la Bibliomobile a été primé pour sa portée communautaire, sa vision à long terme et sa capacité à rapprocher les citoyens du livre. La Ville a reçu en guise de récompense une œuvre intitulée La plage presque déserte de l’artiste Jessica Peters, œuvre qu’elle ajoutera à sa collection municipale d’œuvres d’art.
La Bibliomobile va à la rencontre des citoyens dans les écoles, les garderies, les résidences pour aînés et lors d’événements, offrant des livres, des activités et des services tels que le prêt à domicile et l’émission de la Carte citoyen. Rappelons que le projet de la Bibliomobile a été lancé lors des Journées de la culture à l’automne 2025 sous la thématique Découvrez les mille et une possibilités de la Bibliomobile. Parce que tous les chemins mènent à la bibliothèque de Sainte-Thérèse!