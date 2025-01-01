Sainte-Thérèse remporte un prix pour son projet de la Bibliomobile

La Ville de Sainte-Thérèse a remporté le prix Municipalité pour son projet inclusif de la Bibliomobile. Culture Laurentides a tenu ses 35es Grands Prix de la culture des Laurentides qui célébraient le talent et l’engagement dans le domaine des lettres et des bibliothèques dans les Laurentides.

« La Bibliomobile ne transporte pas seulement des livres : elle transporte des opportunités d’apprendre, de se divertir et de s’ouvrir au monde. Cette reconnaissance confirme l’engagement de la Ville de Sainte-Thérèse à faire de la culture un moteur de développement et de bien-être. Ce projet est le fruit d’une collaboration exceptionnelle entre la Ville, le Club Optimiste Ste-Thérèse, le ministère de la Culture et des Communications, et toute la communauté », souligne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Le projet de la Bibliomobile a été primé pour sa portée communautaire, sa vision à long terme et sa capacité à rapprocher les citoyens du livre. La Ville a reçu en guise de récompense une œuvre intitulée La plage presque déserte de l’artiste Jessica Peters, œuvre qu’elle ajoutera à sa collection municipale d’œuvres d’art.

La Bibliomobile va à la rencontre des citoyens dans les écoles, les garderies, les résidences pour aînés et lors d’événements, offrant des livres, des activités et des services tels que le prêt à domicile et l’émission de la Carte citoyen. Rappelons que le projet de la Bibliomobile a été lancé lors des Journées de la culture à l’automne 2025 sous la thématique Découvrez les mille et une possibilités de la Bibliomobile. Parce que tous les chemins mènent à la bibliothèque de Sainte-Thérèse!