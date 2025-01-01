Une autrice thérésienne présente son livre sur la charge mentale

Le samedi 6 décembre, la Ville de Sainte-Thérèse accueillait l’autrice thérésienne Carolanne Dionne pour le lancement de son livre 7 questions pour parler de la charge mentale sans conflit, à la bibliothèque municipale.

« La Ville de Sainte-Thérèse est fière de mettre en lumière le talent de ses auteurs locaux. Dans son livre, madame Dionne démystifie et aborde la charge mentale. Nous sommes heureux qu’elle ait choisi d’effectuer son lancement à Sainte-Thérèse, et de partager son savoir avec la communauté », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Dotée d’un esprit aussi analytique que créatif, Carolanne Dionne aime faire le pont entre la science et le vécu du quotidien. Cofondatrice de la clinique et des Éditions Matrescence, elle est titulaire d’une maîtrise en santé mentale et d’un baccalauréat en sexologie. Avec son bagage, elle propose aux familles et aux couples des outils sensibles et concrets qui résonnent avec ce qu’elles vivent vraiment.

Politique de lancement de livre

En 2023, la Ville de Sainte-Thérèse a adopté une politique de lancement de livres, offrant aux résidents et auteurs de Sainte-Thérèse la possibilité d’effectuer le lancement de leur livre à la bibliothèque municipale. L’objectif principal de la Politique est de faire connaitre les auteurs thérésiens aux citoyens et de rendre accessibles les livres qu’ils ont publiés.