Programmation 2025

Le Village de Noël de Sainte-Thérèse fait son retour

durée 13h00
13 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

La Grande Illumination du Village, à Sainte-Thérèse ,se déroulera le 21 novembre, puis du 27 novembre au 14 décembre, le Village de Noël plongera petits et grands dans la féérie des Fêtes.

« Le Village de Noël est devenu une tradition chère aux Thérésiennes et Thérésiens. Chaque année, il rassemble la communauté dans une ambiance chaleureuse et conviviale. C’est notre façon d’offrir à la population un lieu où la magie opère et où chaque visiteur repart avec le sourire! », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

La Grande Illumination du Village

Place du Village | 6, rue de l’Église
Vendredi 21 novembre, 18 h à 21 h

Le coup d’envoi des festivités sera officiellement donné le 21 novembre! Habillez-vous chaudement pour profiter pleinement de cette soirée festive lors de laquelle le décor féérique du Village s’illuminera sous vos yeux. Grande nouveauté cette année : un spectacle de Noël sera présenté par le groupe Raffy, originaire de Sainte-Thérèse, ambiance électrisante assurée! Au programme : présence du père Noël, animations ambulantes et dévoilement de l’enfant gagnant du concours Le toutou de tes rêves.

Pour contribuer à l’ambiance, apportez les articles lumineux que vous possédez et qui vous ont été remis lors des éditions précédentes.

Le Village de Noël

Le Village de Noël battra son plein du jeudi au dimanche durant trois semaines, soit du 27 novembre au 14 décembre. N’oubliez pas d’apporter vos sacs réutilisables!

La Maison des métiers d’art

Maison Lachaîne | 37, rue Blainville Ouest
Les jeudis et vendredis, de 11 h à 20 h
Les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h

Véritable boutique éphémère, la Maison des métiers d’art regroupe une foule de créations originales d’artisans et d’artistes québécois. C’est l’endroit parfait pour faire tous ses achats des Fêtes! De plus, des musiciens agrémenteront votre magasinage les samedis et dimanches de 14 h à 16 h.

Concours

Visitez la Maison des métiers d’art les jeudis et courez la chance de remporter un panier-cadeau de produits d’une valeur de 300 $. Le tirage aura lieu le 15 décembre.

Le Marché gourmand

Place du Village| 6, rue de l’Église
Les vendredis, de 11 h à 20 h
Les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h

Le Marché gourmand est le lieu par excellence pour vous procurer de savoureux produits locaux présentés par quinze exposants dans leurs charmantes maisonnettes de bois. De l’animation et des activités extérieures sont offertes pour toute la famille!

Les vendredis

En soirée, faites vos achats des Fêtes en profitant de l’ambiance lumineuse du Village et faites chauffer vos guimauves autour du feu. Vendredi 12 décembre, dès 16h : soirée spéciale ado (chants, jeux et défis à relever) en collaboration avec la Maison des Jeunes des Basses-Laurentides.

Les samedis

Pendant votre visite, ne manquez pas les différents spectacles offerts.
29 novembre, à 11 h et 14 h 30 | Cirque
6 décembre, à 11 h et 14 h 30 | Cirque
13 décembre, à 11 h et 14 h 30 | Théâtre

Les Petits samedis de Noël

Les samedis, de 9 h à 11 h et de 12 h 30 à 14 h 30, les enfants auront la chance de décorer leurs propres biscuits, d’assister à une pièce de théâtre de lutins et de rencontrer le père Noël à la place Lagoa (gratuit, inscription obligatoire).

Les dimanches

Arrêtez-vous un instant pour profiter des activités libres et passer un moment magique!
30 novembre : circuit de petit train
7 décembre : Godendart et hockey polo
14 décembre : Hobby horse, lancer du sapin, course de bûcherons

Rencontres avec le Père Noël

Les samedis et dimanches, de 11 h à 16 h, le père Noël sera présent dans sa maisonnette avec une petite surprise pour les enfants sages!

Maisonnette photo

Elle sera de retour pour une deuxième année à la Place Lagoa. Entrez, prenez-vous en photo et conservez un magnifique souvenir de votre passage au Village de Noël!

