Une onzième année pour le défilé du Père Noël de Blainville

27 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Pour une onzième année, la Ville de Blainville offre le traditionnel Défilé du père Noël, qui aura lieu le 7 décembre à 10h . Ceci marquera le coup d'envoi de la saison des Fêtes. 

Le départ se fait à l'école secondaire Lucille-Teasdale. Le parcours s'étendra le long du boulevard Céloron, entre la rue du Blainvillier et le chemin du Plan-Bouchard, pour se conclure au Parc équestre.

En plus de la présence du père Noël et de ses lutins, une dizaine de chars allégoriques et une foule de personnages défileront. D'ailleurs, les enfants pourront remettre leurs lettres de souhaits aux lutins facteurs tout au long de la parade.

L'événement se tiendra beau temps, mauvais temps. Pour suivre le déroulement du défilé, consultez les réseaux sociaux de la Ville de Blainville le jour de l’événement.

Pour bien planifier vos déplacements

Afin d’assurer la sécurité de tous, des fermetures de rues sont prévues dans le secteur. Le boulevard Céloron sera fermé dans les deux directions, entre la rue du Blainvillier et le boulevard de la Seigneurie. Le chemin du Plan-Bouchard sera quant à lui fermé entre le boulevard Céloron et la rue du Baron.

Pour connaitre l’ensemble des détails et des détours, les citoyens sont invités à consulter le site web, à blainville.ca/entraves.

Des stationnements publics sont accessibles à proximité, et il sera également possible de se garer en bordure des rues adjacentes, en suivant la signalisation en vigueur.

