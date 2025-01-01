Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Joëlle Vaillancourt et Aline Thévard

Un concert de Noël à l’église Saint-Antoine de Saint-Jérôme

durée 10h00
2 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 7 décembre, à 14 h, un concert de Noël gratuit sera présenté à l'église Saint-Antoine de Saint-Jérôme. Ce sont les musiciennes Joëlle Vaillancourt au violon et Aline Thévard au violoncelle, qui interpréteront les classiques pièces du temps des Fêtes. 

Les spectateurs pourront entendre les plus beaux airs de Noël, notamment, des Ave Maria célestes, la suite pour orchestre du ballet Casse-Noisette, Greensleeves, Les anges dans nos campagnes, le Minuit Chrétien, l’Enfant au tambour, un grand medley des plus beaux Airs de Noël et plusieurs autres.

Pour ajouter à la magie, les œuvres au programme feront l’objet d’une présentation spéciale, sous la forme de petites histoires, de petites anecdotes, tantôt émouvantes, tantôt amusantes. 

Le concert est gratuit, mais il est possible d'offrir une contribution volontaire. Il est indiqué que les places sont données avec le principe de premiers arrivées, premiers servis

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le gouvernement doit nommer un nouveau ministre de la Culture lundi après-midi

Publié hier à 15h00

Le gouvernement doit nommer un nouveau ministre de la Culture lundi après-midi

Le premier ministre Mark Carney doit nommer lundi après-midi un nouveau ministre de la Culture et de l'Identité. Steven Guilbeault, l'ancien ministre de la Culture, a démissionné jeudi du cabinet en protestation contre l'accord conclu entre Ottawa et l'Alberta concernant un projet de pipeline. M. Guilbeault avait d'abord occupé le poste de ...

LIRE LA SUITE
Une onzième année pour le défilé du Père Noël de Blainville

Publié le 27 novembre 2025

Une onzième année pour le défilé du Père Noël de Blainville

Pour une onzième année, la Ville de Blainville offre le traditionnel Défilé du père Noël, qui aura lieu le 7 décembre à 10h . Ceci marquera le coup d'envoi de la saison des Fêtes.  Le départ se fait à l'école secondaire Lucille-Teasdale. Le parcours s'étendra le long du boulevard Céloron, entre la rue du Blainvillier et le chemin du ...

LIRE LA SUITE
Sainte-Thérèse remporte un prix pour son projet de la Bibliomobile

Publié le 24 novembre 2025

Sainte-Thérèse remporte un prix pour son projet de la Bibliomobile

La Ville de Sainte-Thérèse a remporté le prix Municipalité pour son projet inclusif de la Bibliomobile. Culture Laurentides a tenu ses 35es Grands Prix de la culture des Laurentides qui célébraient le talent et l’engagement dans le domaine des lettres et des bibliothèques dans les Laurentides. « La Bibliomobile ne transporte pas seulement ...

LIRE LA SUITE