16 août prochain
La 38e édition de Blainville en fête dévoile sa programmation
La 38e édition de Blainville en fête qui se déroule le 16 août, au Parc équestre de Blainville dévoile sa programmation. En tête d'affiche ont retrouve Ludovick Bourgeois qui présentera son spectacle Les BB, un hommage aux incontournables succès du groupe dont faisait parti son père.
L'organisation promet une foule d’activités qui sauront ravir petits et grands. Dès 10 h, le site s’animera su rythme des jeux gonflables, de l’usine à maquillage, d’ateliers variés, d’amuseurs publics et de tours de train.
À 11 h et 14 h, place au spectacle Vacances, de FLIP Fabrique, où se rencontreront le cirque et la comédie.
Du côté de la Place de l’étang, l’ambiance ne sera pas en reste, avec des démonstrations de trottinettes, à 11 h, 15 h 30 et 17 h 30 et un match d’improvisation de la ligue La Pinte, à 18 h.
Sur la scène principale, le spectacle débutera dès 19 h 30 avec la Rétrospective de Blainville en chansons, mettant en vedette d’anciens candidats de ce concours musical régional. Sur le coup de 20 h 30, Ludovick Bourgeois montera sur scène avec son spectacle Les BB – une soirée empreinte de souvenirs et d’émotions.
Pour conclure cette journée, le ciel s’illuminera de feux d’artifices et d’un spectacle de drones, à 22 h.
Facilitez votre arrivée sur le site
Pour se rendre sur le site sans tracas, les participants sont invités à utiliser l’un des stationnements municipaux à proximité du site. En raison de l’achalandage prévu, le chemin du Plan-Bouchard et la rue de la Mairie seront partiellement fermés à la circulation.