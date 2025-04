Sainte-Thérèse finaliste au concours des Plumes d’excellence de l’ACMQ

Le Service des communications de la Ville de Sainte-Thérèse est finaliste dans deux catégories dans le cadre du concours des Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ). Les lauréats seront annoncés lors du gala annuel, qui se déroulera le 29 mai prochain à Victoriaville.

Catégorie Campagne événementielle : 175 ans d’arts, de culture et de savoir

Les festivités du 175e furent un grand succès et ont témoigné de l’importance qu’occupent l’histoire et le patrimoine à Sainte-Thérèse, car ceux-ci font partie intégrante de sa richesse. Ce n’est pas par hasard que Sainte-Thérèse porte fièrement le titre de Ville d’arts, de culture et de savoir

Catégorie Communication numérique : Mon Espace citoyen et la Carte citoyen numérique

Mon Espace citoyen révolutionne l’accès aux services municipaux par un portail intuitif et une Carte citoyen numérique s’intégrant aux portefeuilles mobiles. Un projet innovant appuyé d’une campagne de communication qui ont renforcé l’expérience citoyenne et marqué le virage numérique de la Ville.

« À Sainte-Thérèse, les communications jouent un rôle essentiel, car elles permettent aux citoyens de rester informés, tant sur les activités et événements qui leur sont proposés, que sur les services offerts par la Ville », mentionne le maire de la Ville, monsieur Christian Charron. «Je tiens à souligner le travail du Service des communications dans le cadre de ces deux campagnes, mais également de tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de ces projets, tel que le comité organisateur du 175e anniversaire, le Service de la culture et des loisirs, le Service de la gestion du territoire et des actifs municipaux ainsi que le Service des technologies de l’information. Je souhaite la meilleure des chances à l’équipe pour ces deux prix! », ajoute-t-il.