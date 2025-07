La fête à lire : faites partie de l’aventure le 13 juillet à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse invite les jeunes et les familles à célébrer les plaisirs de la lecture à l’occasion de La fête à lire, le 13 juillet, de 11 h à 16 h, au parc Richelieu. Cette initiative vise également à contrer « la glissade de l’été », qui signifie la perte des acquis scolaires chez les élèves lors des vacances.

« Une nouveauté pour l’été 2025, La fête à lire est un événement rassembleur permettant de partager avec les citoyens les joies de la lecture. Bien plus qu’un passe-temps agréable, la lecture est une activité qui nous permet de garder notre esprit actif, d’enrichir notre vocabulaire, en plus de favoriser le sommeil en fin de soirée. J’invite les familles thérésiennes à participer en grand nombre à cette journée tout à fait unique! », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Les lecteurs passionnés ou les esprits curieux sont tous conviés à cet événement où plusieurs histoires prendront vie! Au programme, un parcours ludique à travers le parc où les jeunes pourront relever des défis, résoudre des énigmes, rencontrer des auteurs, obtenir des autographes, gagner des prix et plus encore! Sur le site, un camion de crème glacée et de barbotine, des jeux géants, la Bibliomobile, une aire de pique-nique et plusieurs autres surprises attendront les citoyens. La piscine Richelieu sera également ouverte lors de la fête, permettant aux convives de se rafraîchir!

De 13 h à 15 h, l’événement sera marqué par la présence de son porte-parole, Kevin Raphael. Animateur télé et humoriste, il est également ambassadeur de À GO, on lit, une initiative du PREL (Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides), depuis 2019.