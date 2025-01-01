La 38e édition de Blainville en fête fait encore des heureux

Le 16 août dernier, l'événement familial Blainville en fête en était à sa 38e année . Selon les organisateurs, ce fut un très grand succès sous un soleil radieux.

On considère que cette réussite est dû à la programmation variée et divertissante, à l'horaire bien rempli, la présence d'artistes talentueux et de la météo idéale. Les spectacles d’acrobaties par FLIP Fabrique, les nombreux jeux gonflables, la parade de percussions sénégalaise, l’usine à maquillage, les camions de cuisine de rue, le match d’improvisation ont su divertir petits et grands.

Des milliers de personnes ont participé aux démonstrations acrobatiques en trottinette. Le spectacle Rétrospective de Blainville en chansons a également retenu l’attention sur la scène principale, grâce au talent indéniable des artistes de la région.

Le spectacle de Ludovick Bourgeois a, quant à lui, conquis les quelques 8 000 spectateurs venues chanter et danser sur les succès du mythique groupe Les BB. Cette journée festive s’est conclue par un spectacle à grand déploiement alors que 130 drones ont illuminé le ciel, suivis d’un impressionnant feu d’artifice, pour le plaisir de la foule.

Soulignons l’apport des bénévoles de Moisson Laurentides, qui ont assuré le service au bar durant la soirée. Grâce aux généreux pourboires reçus, plus de 1 500 $ seront versés à l’organisme, qui offre du dépannage alimentaire dans la région.

« La fin de l’été a été soulignée de belle façon avec cette édition de Blainville en fête. La population a été au rendez-vous pour profiter des nombreuses activités et attractions offertes sur le site. La prestation de Ludovick Bourgeois a, j’en suis certaine, ravivé de beaux souvenirs dans la mémoire des participantes et participants. La bonne humeur était visible sur tous les visages pour ce grand rassemblement dans la troisième municipalité la plus heureuse au Québec. Merci au personnel de la Ville impliqué dans l’organisation de l’événement. On a déjà hâte à l’année prochaine! », a déclaré la mairesse, Liza Poulin.