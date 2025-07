Fermeture temporaire de la bibliothèque H.-J.-Hemens pour des travaux

En raison de rénovations importantes, la bibliothèque municipale H.-J.-Hemens à Rosemère fermera temporairement ses portes entre les mois d’août et novembre.

Construit en 1978, l’édifice nécessite des travaux d’entretien afin d’assurer sa pérennité. Le chantier prévoit le remplacement des appareils de chauffage et de climatisation ainsi que les revêtements de plancher, la réfection de la toiture, de l’isolation, de l’électricité, de la plomberie, de la ventilation et de la finition extérieure.

L’ensemble du projet représente un investissement estimé à 2,5 M$.

Bibliothèque satellite

Dès le 4 août, et durant toute la durée des travaux, la Ville mettra à la disposition de la population une bibliothèque satellite, où la majorité des services seront maintenus. Afin de poursuivre sa mission de lieu d’accès à l’information, à la culture et aux échanges, le Centre communautaire Memorial accueillera ainsi la bibliothèque satellite. L’entrée est située à l’arrière de l’édifice du 202, chemin de la Grande-Côte.

Services offerts

• Prêt et retour de documents;

• Carte du citoyen;

• Journaux;

• Wi-Fi;

• Poste de recherche;

• Livres numériques;

• Jeux et télescopes;

• Impression;

• Espace de travail public;

• Et aire de détente.

Des animations pour petits et grands seront également organisées sur place et la livraison de documents pour les personnes à mobilité réduite sera maintenue.

Prêt massif

À partir du 1er juillet et jusqu’au 2 août, chaque abonné aura la possibilité d’emprunter jusqu’à 50 documents et de les conserver durant toute la période des travaux. À noter que les modalités de prêt varient selon le type de documents (ex. : nouveauté, périodiques, jeu vidéo, etc.) et que dès l’ouverture de la bibliothèque satellite, soit le 4 août, les politiques d’emprunt reviendront à la normale. Par ailleurs, tous les documents empruntés lors du prêt massif pourront être retournés à la bibliothèque satellite durant ses heures d'ouverture.

Les Rosemèrois peuvent se présenter dès maintenant à la bibliothèque H.-J.-Hemens pour connaître toutes les modalités relatives à ce prêt exclusif. L’information est aussi disponible, en plus d’une foire aux questions, sur le catalogue de la bibliothèque au biblio.ville.rosemere.qc.ca/renovation.

« Ces travaux nous permettront de poursuivre notre quête d’excellence pour ce bâtiment emblématique de la Ville. Très prisée par les Rosemèrois, avec ses 75 000 entrées et 150 000 documents prêtés l’an dernier, la bibliothèque H.-J.-Hemens joue un rôle central dans la vie culturelle et communautaire de Rosemère. En plus d’assurer sa pérennité, nous adaptons cette institution afin qu’elle respecte les normes de durabilité tout en préservant le cachet unique de notre cœur villageois. Nous avons hâte de vous y accueillir de nouveau cet automne », souligne Eric Westram, maire de la Ville de Rosemère.