Exposition de la cohorte finissante en Arts visuels du Cégep de St-Jérôme

Le dimanche 26 mai prochain, les citoyennes et citoyens de Blainville pourront prendre part au grand rassemblement annuel qu’est la Fête au parc! L’événement rassemblera les familles en quête de divertissement, et qui désirent en apprendre plus sur leur ville. Sur le thème « Une fenêtre sur vos services! », les visiteurs auront l’occasion ...