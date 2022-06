Le retour de la série Prélude à l’été promet de vous faire voyager

La 44e édition du Festival international du Domaine Forget sera lancée le 25 juin prochain et déjà, la série de concerts qui précède l’ouverture promet d’amener les mélomanes ailleurs, dans un décollage tout en douceur !

Le public, privé d’artistes internationaux depuis deux ans, pourra enfin recommencer à voyager grâce au retour de la série Prélude à l’été, avec au programme 5 concerts composés d’artistes canadiens, américains et européens qui, fidèles à la tradition, lanceront les festivités de la grande virée estivale.

Premier arrêt, la Belgique ! Le vendredi 3 juin, le public assistera à un récital donné par le trompettiste belge Jeoren Berwaerts, musicien louangé autant par ceux qui apprécient les capacités techniques exceptionnelles que ceux qui recherchent une musicalité sensible.

Son répertoire englobe tous les styles, allant du baroque au contemporain, en passant par le jazz. Du curieux au connaisseur, tous seront dépaysés, mais charmés ! Il partagera la scène avec le pianiste montréalais Olivier Hébert-Bouchard, un des musiciens canadiens les plus en vue de sa génération.

Le lendemain, le samedi 4 juin, on voyagera en France et en Espagne dans un répertoire joué par un quatuor à cordes formé sur mesure pour la grande occasion. Les violonistes Peter Hanson (Royaume-Uni), Mark Fewer (Canada) et Pablo Hernán Benedí (Espagne), l’altiste Steven Dann (Canada) et le violoncelliste Richard Lester (Royaume-Uni) transporteront le public dans les univers exotiques de Turina, Fauré et Chausson.

La pianiste montréalaise Meagan Milatz, figurant dans le palmarès CBC’s 30 Hot Canadian Classical Musicians Under 30 de 2019, se joindra également à eux.

Le vendredi 10 juin, place à la grande fête des cuivres avec neuf musiciens qui déplaceront le public notamment en Norvège, en Russie et en Italie. Sur scène s’enchaîneront duos, trios, quintettes et même sextuors ! Pour l’occasion, le trompettiste Thomas Hooten et le tromboniste Toby Oft feront le voyage depuis les États-Unis.

Représentant la Norvège et visage familier du Domaine Forget, le tubiste Øystein Baadsvick reviendra prendre ses aises. Avec leurs comparses, ils joueront la musique de Ewald, Rossini et Debussy, entre autres.

Les amoureux du piano devront absolument mettre l’Autriche et l’Allemagne à leur horaire pour la soirée du vendredi 17 juin ! Les pianistes canadiens Ilya Poletaev et Éric Le Sage (venu de France en remplacement de Louis Lortie) se partageront la scène.

Au programme, des œuvres de Mozart, Brahms et Schumann, dans une formule idéale autant pour ceux qui aiment les valeurs sûres que pour ceux qui désirent s’initier à la musique classique en toute simplicité.

Le vendredi 24 juin, pour clore la série, la grande famille des instruments à vent sera réunis autour du piano pour jouer des œuvres classiques du répertoire : Fauré, Prokofiev et Sains-Saëns. Les amateurs de musique contemporaine y trouveront également leur compte ; la flûtiste torontoise Susan Hoeppner interprétera une toute nouvelle œuvre pour flûte et musique électronique du compositeur manitobain autochtone Eliot Britton.

D’autres amis de longue date du Domaine Forget tel que le flûtiste français Julien Beaudiment et le hautboïste américain Nathan Hughes retrouveront un public déjà conquis, et peut-être même en découvrir un nouveau !

Au coût de seulement 30 $ par concert, le Domaine Forget désire donner au public en quête de nouvelles expériences une façon abordable de découvrir de grands artistes internationaux, ici même dans Charlevoix.

Idéale pour une clientèle qui préfère une formule plus intime, la série Prélude à l’été permet également à la population locale de profiter du Festival avant l’arrivée en masse des touristes !