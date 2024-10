Classique de la mairesse : plus de 20 000 $ recueillis

Plus de 250 personnes ont participé à la dernière édition de la Classique de la mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines. Ainsi le 26 septembre c'est un montant de 21 000 $ qui a été récolté par le Conseil municipal de la ville et qui pourra être éventuellement remis à la communauté au cours des prochains mois.

Il s'agit de la troisième année de ce spectacle qui cette année a accueilli le chanteur Gregory Charles dans son église locale. Il a interprété son spectacle Une voix, dix doigts. L’artiste était seul sur scène et s’accompagnait de son piano.

Anecdotes et ambiance chaleureuse

Vers 20 h 15, après le mot de bienvenue de la mairesse Julie Boivin, l’artiste invité est monté sur scène sous un tonnerre d’applaudissements des spectateurs enthousiastes. Monsieur Charles a offert un moment privilégié et intime en partageant de nombreuses anecdotes au sujet de sa famille, de sa jeunesse ainsi que des artistes qu’il a côtoyés dans sa carrière. Ses histoires entremêlées de grands classiques musicaux ont assurément touché le public. La nostalgie, les rires et la bonne humeur étaient bien présents tout au long de la soirée. Fait impressionnant, les chansons ont été choisies et interprétées selon les idées et demandes du public.

Objectif réussi pour le spectacle-bénéfice

L’organisation est heureuse d’avoir pu compter sur de nombreux partenaires. Une grande partie des fonds amassés lors de cette soirée provient de ces partenariats et grâce à eux, la communauté anneplainoise pourra en bénéficier.

La Classique de la mairesse tient à remercier EFEL Experts-Conseils qui était le présentateur du coquetel VIP. Les invités d’honneur ont apprécié réseauter et rencontrer Gregory Charles lors de ce moment. De plus, un avant spectacle a aussi été présenté par le partenaire Garage François Thouin. C’est le guitariste anneplainois, Mathieu Thuot, membre du groupe Guitar Story qui a créé une ambiance musicale sans pareil grâce à sa guitare.

C’est à la toute fin de la soirée que la mairesse, accompagnée de messieurs André Chulak d’Enviro Connexions, présentateur de la Classique de la mairesse, et Gregory Charles, ont dévoilé le montant amassé : 21 000 $.

« Année après année, je suis toujours aussi émue de voir l'implication des gens dans notre belle communauté. C’est grâce à chacun de vous que des événements comme la Classique de la mairesse peuvent voir le jour! Je vous remercie grandement au nom de toute la communauté anneplainoise. Les fonds amassés ce soir nous permettront de soutenir les organismes et la jeunesse d’ici! À l’année prochaine! », souligne Mme Boivin.

En trois ans, c’est plus de 70 000 $ qui ont été amassés lors de cette soirée pour financier le Fonds de la Classique de la mairesse. En trois ans, c’est plus de 700 personnes à avoir assisté à cet événement culturel gagnant en popularité et notoriété année après année.