Un manifeste pour mieux protéger la culture face à l'intelligence artifcielle

Six syndicats de l’industrie culturelle québécoise lancent un manifeste pour un meilleur cadre réglementaire visant à protéger la création artistique face à l'intelligence artificielle (IA).

Ils dénoncent que des oeuvres de créateurs soient «usurpées» quotidiennement à des fins d’entraînement de l’IA.

«À chaque instant, images, textes, voix, compositions sont utilisés sans le consentement des artistes, sans transparence et sans rémunération pour les créateurs, violant toutes les valeurs morales et les cadres réglementaires les plus fondamentaux», dénonce-t-on dans un communiqué lundi.

Appuyé entre autres par l'AQTIS 514 et l'Union des artistes, le manifeste appelle notamment les gouvernements à «bâtir prioritairement un cadre réglementaire strict, impossible à contourner et encadrant le développement et l’utilisation de l’IA», afin de veiller à protéger les droits des travailleurs et les droits d’auteur des créateurs.

Les syndicats demandent aussi de reconnaître que la Loi sur le droit d’auteur «vise à s’assurer que seul un humain puisse générer une oeuvre ou une prestation protégée par le droit d’auteur».

Ils souhaitent également que tout contenu généré par l’IA soit identifié comme tel aux yeux du grand public.

Le manifeste a été présenté au Centre Mont-Royal, à Montréal, lors du symposium «Face à l’IA: Agir pour l’avenir de nos métiers».