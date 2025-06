Plus de 200 élèves participent aux Chorales sur le lac

Le 7 mai dernier, plus de 200 élèves provenant de sept écoles du Centre de services scolaire des Mille-Îles(CSSMI) ont participé à Chorales sur le lac.

Ainsi, les chanteurs provenaient des écoles du Mai, Cœur à cœur, l'Alternative, des Ramilles, Arthur-Vaillancourt, Terre-Soleil et de l’Amitié. Cette journée s'est terminée par un grand concert dans l'église de Saint-Placide.

L'organisation souligne que cette réussite repose sur le travail exceptionnel de Magalie Gosselin, Geneviève Nolet et Maria José Cruz Sobrero, enseignantes de musique. Leur engagement passionné et leur organisation sans faille ont été la clé pour offrir cette unique expérience aux élèves de la 1re à la 6e année.

De plus, la Société Arts et Culture de Saint-Place, l'Association FAMEQ-Laval, Laurentides, Lanaudière et le Comité culturel du CSSMI, ont étroitement collaboré à cet événement.