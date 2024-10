La Ville de Rosemère maintient l’excellence avec ses 5 rubans

C’est avec une note de 93 % que le Service de la bibliothèque de la Ville de Rosemère a encore une fois obtenu 5 rubans pour l’année 2023, soit le plus haut niveau décerné par le programme BiblioQUALITÉ.

Alors que la moyenne de résultat global des villes québécoises membres de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) se situe à 70 %, la Ville de Rosemère se démarque avec un résultat de 23 % supérieur.

Pour obtenir une telle reconnaissance, cinq indicateurs quantifiables issus des Lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec sont évalués :

- Dépenses d’acquisition

- Heures d’ouverture

- Superficie

- Places assises

- Ressources humaines

Par ailleurs, le rapport de l’organisation indépendante démontre une hausse de la fréquentation de la bibliothèque de 27 % ainsi qu’une augmentation de la tenue d’activités de 11 % depuis la dernière évaluation en 2022.

« Ces résultats de BiblioQUALITÉ témoignent de l'engagement de la Ville de Rosemère à proposer un environnement stimulant et inclusif, et à son désir de promouvoir l'accès à la connaissance pour tous les citoyens. Félicitations à l’équipe et à la Cheffe de division – bibliothèque, Myriam Harvey, pour son service hors pair, pour son offre d’activités enrichissantes et sa passion contagieuse pour la culture. Le nombre croissant de prêts, d’abonnés et d’activités démontre que nous sommes sur la bonne voie et que la bibliothèque est un pilier essentiel de la communauté. », a déclaré le maire Eric Westram.