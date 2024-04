Une exposition citoyenne de la Thérésienne Armelle Pepin

L'artiste de Sainte-Thérèse, Armelle Pepin, présente l’exposition en arts visuels Paysages oniriques. Celle-ci sera présentée du 18 au 21 avril prochain à la Maison Lachaîne (37, rue Blainville Ouest).

Dans cette exposition, l’artiste vous amène dans le monde issu de l'imaginaire, ce monde du rêve inconscient ancré au plus profond de son être. La collection Paysages oniriques a pris naissance il y a plus d'un an, lorsque Armelle Pepin s’est établie à Sainte-Thérèse. Sortant de son cadre habituel, elle a ajouté de nouvelles couleurs et exploré un thème plus concret, croisant le figuratif et l'abstrait, dans cette collection.

HORAIRE

Jeudi et vendredi, de 13 h à 19 h

Samedi et dimanche, de 10 h à 16 h

Vernissage : 19 avril, de 17 h à 19 h

L’exposition est gratuite et ouverte à tous. Lors du vernissage, l’artiste présentera ses créations et sa démarche artistique, des bouchées et du vin seront servis sur place.

« En tant que Ville d’arts, de culture et de savoir, Sainte-Thérèse se réjouit de soutenir les artistes locaux et de contribuer à leur rayonnement. Nous sommes honorés d'accueillir l'exposition de madame Pepin, dont le talent artistique ne manquera pas de vous impressionner! », souligne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

À propos de l’artiste

Ayant fait carrière dans le milieu académique, c’est à partir de sa retraite en 2011 qu’Armelle Pepin développe réellement sa passion pour la peinture. Pendant quatre ans, elle explore le pastel et la peinture acrylique pour ensuite privilégier cette dernière comme moyen d'expression de son ressenti, répondant davantage à son besoin de créativité intrinsèque. À son actif, elle a plusieurs expositions solos, collectives et symposiums à Québec et ailleurs.