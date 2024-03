Un service offert par les étudiants en Optique et lunetterie du Cégep de L'Assomption

Fiers de contribuer positivement à leur milieu d’études, les étudiants en Optique et lunetterie du Cégep à L’Assomption connaissent une session d’hiver 2024 stimulante et sont bien engagés, de différentes façons, auprès de la communauté.

Toute la population est invitée à profiter des services offerts à la clinique d’orthèses visuelles du Cégep à L’Assomption. Les étudiants de 3e année, parfaitement qualifiés, sont prêts à accompagner les clients avec professionnalisme pour l'achat, l'ajustement et la réparation de lunettes ainsi que des verres de contact. Il est également possible d'avoir un examen de la vue complet par un optométriste diplômé (les prescriptions de l’extérieur sont aussi acceptées).

En plus du vaste choix de montures déjà disponible, une vente d’échantillons de lunettes de soleil de la marque Mood Eyewear, distributeur de marques européennes de renom, aura lieu du 28 mars au 23 avril à la clinique. « Tous les profits permettront de remettre trois bourses à des étudiants du programme. Pour être éligibles, ils devront relever des défis adaptés à leur niveau d’études, le tout supervisé par une équipe d’enseignantes », mentionne madame Caroline Normandin, enseignante et coordonnatrice de la clinique d’orthèses visuelles.

Afin d’optimiser leur expérience, les personnes intéressées à obtenir des services à la clinique-école ou à participer à la vente d’échantillons doivent prendre rendez-vous par téléphone au 450 470-1446.

Un atelier de taillage de verres à vocation humanitaire

Par ailleurs, plusieurs étudiants volontaires ont proposé le 20 février dernier, dans le cadre de la Semaine des éveilleurs, un atelier de taillage de lunettes. Cette activité ouverte à toute la communauté collégiale, a permis aux participants d’effectuer les différentes étapes du taillage de verres ainsi que leur mise en place dans les montures, sous la supervision d’étudiants et enseignants du programme. « Les lunettes ainsi assemblées ont été remises à un organisme d’aide humanitaire dont la mission est d’offrir des lunettes à des gens dans le besoin », précise madame Normandin. « L’activité a connu un franc succès et les participants ont beaucoup apprécié l’expérience », a-t-elle ajouté.

Vous souhaitez devenir opticien d’ordonnances? Inscrivez-vous!

Les inscriptions en Optique et lunetterie pour l’automne 2024 sont en cours et les personnes intéressées pourront déposer une demande pour le 2e tour d’admission entre le 21 mars et le 24 avril, via le site Web du SRAM : admission.sram.qc.ca.