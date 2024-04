Trois nouvelles activités ludiques et éducatives au parc Éco-Laurentides

La MRC des Laurentides a reçu une aide financière du gouvernement du Québec afin d’aller de l’avant avec ses projets d’aménagement au parc Éco-Laurentides situé à Mont-Blanc.

Dans le cadre du quatrième appel à projets du volet 2 du Programme d’aide à la mise en valeur du territoire public, la MRC des Laurentides est fière de se voir attribuer une aide financière de 79 255 $ et souhaite remercier la députée de Labelle, Chantale Jeannotte, ainsi que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

Afin de contribuer à la vocation éducative de ce territoire naturel public, la MRC des Laurentides abondera la somme de l’aide financière du même montant afin de démarrer les trois projets suivants au courant de l’année 2024. Le parc Éco-Laurentides a le potentiel de devenir un lieu incontournable pour l'éducation environnementale, la sensibilisation à la nature et la préservation de l'environnement dans la région.

L'approche philosophique qui a guidé la réflexion de ces projets est profondément enracinée dans la connexion avec la nature. Elle repose sur la conviction que l'apprentissage en plein air, l'exploration de la nature et l'interaction avec l'environnement naturel sont des moyens puissants d'éducation.

• Création d’une « Classe nature » : la classe nature sera un espace d’apprentissage en plein air à destination du grand public, elle sera adaptée pour les groupes scolaires afin de prodiguer de l’enseignement en lien avec le milieu naturel. Ses aménagements favoriseront la contemplation, le travail collaboratif, l’observation de la faune et de la flore, la collecte d’échantillons sous supervision et la discussion de groupe.

• Parcours d’hébertisme : ce parcours offrira aux enfants bien plus que de simples exercices physiques. En plus de favoriser le développement moteur, la coordination et la force physique, cette activité ludique stimulera également des aspects cruciaux de l'apprentissage. En créant un environnement d'apprentissage interactif et stimulant, ce parcours offrira aux enfants une expérience éducative holistique qui contribue ainsi à leur croissance intellectuelle, émotionnelle et sociale.

• Création d’un sentier thématique éducatif sur les produits forestiers non ligneux (PFNL) : ce sentier offrira aux visiteurs un parcours lui permettant de découvrir les richesses qui l’entourent. Ce sentier comportera plusieurs avantages dont l’éducation à la foresterie, la valorisation de la biodiversité, la sensibilisation aux enjeux environnementaux, la promotion de l’exploitation durable des forêts et aussi le renforcement des liens culturels.