Des finissants en Arts visuels du Cégep de Saint-Jérôme récompensés

Quatre prix et trois mentions spéciales ont été décernés parmi les 26 finissantes et finissants en Arts visuels du Cégep de Saint-Jérôme au Musée d’art contemporain des Laurentides, le 18 mai.

Lors du vernissage qui réunissait plus de 300 convives, Nadine Le Gal, directrice générale, et Patrice L’Écuyer, directeur adjoint des études, ont remis le Prix collection CSTJ d’une valeur de 500 $ à Elliot Paquette. Le diplômé en Arts visuels a séduit le jury avec son œuvre singulière, Ode à Rothko, qui démontre une recherche rigoureuse et personnelle ainsi que d’excellents acquis techniques.

Les professeurs du département d’Arts visuels ont attribué le Prix distinction à Kamille Perreault. L’étudiante a reçu une bourse de 200 $ pour la qualité de son travail avec son œuvre tridimensionnelle, Obscène. « L’œuvre démontre l’engagement de l’étudiante, et ce, par les qualités de sa réalisation sur le plan technique. Elle a fait preuve d’un savoir-faire, autant dans le développement de sa démarche artistique que par la démonstration d’une réflexion ancrée et soutenue », a mentionné le jury.

Le Prix Coup de cœur du Mac Lau a été remis à Kamille Duplantie pour son œuvre authentique et audacieuse, La tentatrice. « Par le biais de La tentatrice, je tente de donner forme à des préoccupations qui m’habitent. Je cherche à provoquer des réflexions sur les ravages qu’occasionne la consommation de la pornographie », explique l’étudiante. Le Musée d’art contemporain des Laurentides est heureux d’offrir cette mention d’honneur et une sélection de livres à la lauréate.

Le Prix de la relève a été octroyé à Ève Massicotte par l’Atelier de l’Île, un centre d’artistes autogéré en art imprimé, pour les qualités créatives exceptionnelles de l’œuvre L’épiderme. L’étudiante pourra participer à une résidence de création de deux semaines à l’Atelier de l’Île, situé à Val-David.

Des mentions spéciales ont été décernées à Noa Alain, Mégan Lafrance et Loriane Millette pour la qualité exceptionnelle de leur travail.

L’exposition Symbioses de la plus grande cohorte diplômée du programme Arts visuels est le résultat de leur parcours d’études et met en valeur toute l’expression des démarches artistiques de chacun et chacune.