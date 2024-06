Olympiades des métiers : médaille d'or pour Jean-Gabriel Blais

L'étudiant du Centre de formation professionnelle de l'automobile de Sainte-Thérèse, Jean-Gabriel Blais, a remporté une médaille d'or lors des 28e Olympiades canadiennes des métiers et des technologies.

C'est dans la catégorie Mécanique de véhicules légers et d'équipement que Jean-Gabriel a remporté les honneurs.

Cette compétition majeure, qui se déroulait les 30 et 31 mai derniers au Centre de foires de Québec, réunissait les meilleurs talents du pays dans 45 compétitions passionnantes dédiées aux métiers spécialisés.

Un rassemblement de compétiteurs exceptionnels

Chaque année, les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies réunissent plus de 550 concurrents venant de toutes les régions du pays. Ces compétiteurs s’affrontent dans plus de 40 métiers spécialisés, offrant ainsi un spectacle captivant de compétences et d’expertise.