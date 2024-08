C'était jour de rentrée pour 5 000 étudiants au Cégep de Saint-Jérôme

C’était jour de rentrée lundi pour plus de 5 000 étudiantes et étudiants du Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ).

Le CSTJ a vu sa communauté étudiante augmenter avec 1892 nouveaux admis à Saint-Jérôme, 111 à Mont-Laurier et 157 à Mont-Tremblant. Ces étudiants se répartissent parmi les 28 programmes préuniversitaires et techniques offerts. « Le Cégep est en pleine effervescence ces jours-ci. Nous sommes fin prêts à accueillir les étudiantes et étudiants et à les accompagner vers la réussite, dans un environnement propice à leur épanouissement », souligne Mme Nadine Le Gal, directrice générale du Collège.

Des travaux d’agrandissement

Pour répondre à cette croissance soutenue, le Collège poursuit son projet d’agrandissement. Les premières phases de ce projet transitoire sont en cours, et plusieurs options sont à l’étude pour offrir un cadre d’apprentissage moderne et adapté aux besoins de notre communauté.

Vers un nouveau plan stratégique 2025-2030

En parallèle des activités étudiantes, le Cégep de Saint-Jérôme amorce un projet d’envergure qui concerne l’ensemble de sa communauté : la mise en œuvre d’une démarche de planification stratégique qui mènera à l’élaboration d’un nouveau plan pour 2025-2030. Le Collège souhaite entendre la voix de son personnel, de ses partenaires et de sa communauté étudiante afin de définir une vision, des aspirations et des objectifs organisationnels partagés par tous. Le CSTJ aborde avec enthousiasme ce projet qui créera des moments d’échanges et de réflexion collective.

Nouveau programme - Techniques d’inhalothérapie

Après une phase de développement, le CSTJ est fier d’accueillir sa toute première cohorte en Techniques d’inhalothérapie. Ce programme, fortement demandé par les employeurs de la région, a été conçu pour former une relève qualifiée, dans un domaine essentiel. Unique dans la région des Laurentides, ce programme permet aux étudiantes et étudiants de bénéficier des installations de pointe du centre de simulation et des bourses Perspectives Québec de 1 500 $ par session réussie.

L’école des Grands

Le CSTJ accueillera sa toute première cohorte de l’École des Grands à Saint-Jérôme en collaboration avec l’école Sainte-Paule. Déjà bien implanté à Mont-Tremblant et à Mont-Laurier,

notre souhait est d’accueillir plus de 60 élèves du primaire. Un partenariat sera aussi mis en place avec l’école secondaire Cap-Jeunesse pour implanter un concept similaire à l’École des Grands avec des jeunes du premier cycle du secondaire, où des enjeux de persévérance ont été identifiés par nos partenaires du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord.

Activités d’accueil

Pour célébrer cette nouvelle année, un dîner d’accueil festif réunira la communauté du CSTJ le mercredi 28 août. Lors de cet événement, la foire du Socio mettra en avant les nombreux clubs et comités de la vie étudiante, allant des troupes de danse à la radio étudiante en passant par les équipes de sports électroniques et le Quartier général de l’audace. Les amateurs de sports pourront également découvrir les activités parascolaires et les 14 équipes des Cheminots.

En plus des festivités, des visites guidées, une brigade d’information, le Salon des services et une conférence sur la transition secondaire-collégial seront organisés pour assurer un accueil chaleureux et soutenir les nouvelles cohortes dans leur intégration.