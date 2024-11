Inauguration officielle de l'école secondaire du Maréchal

Le 11 novembre, le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) a procédé à l’inauguration de l’école secondaire du Maréchal en présence, notamment, du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville .

Située dans le secteur de Saint-Augustin à Mirabel, l’école a accueilli ses premiers élèves l’automne dernier et scolarise maintenant plus de 1 000 jeunes de la 1re à la 5e secondaire, en plus de ceux de cinq classes spécialisées.

En plus du ministre de l’Éducation, Patrick Charbonneau, maire de la Ville, et Roch-André Malo, directeur général du CSSMI étaient présents lors de l'inauguration.

« Je suis très content de participer à l’inauguration de la nouvelle école secondaire du Maréchal. Grâce à ses espaces modernes et accueillants, je suis convaincu qu’elle contribuera à augmenter la motivation des élèves. Je suis fier que notre gouvernement ait investi près de 160 millions de dollars pour la réalisation de ce beau projet important pour les familles et les jeunes de Mirabel. Cela démontre que l’éducation est notre priorité. Félicitations et merci à tous ceux qui ont contribué à la construction de cette belle école! » , indique Bernard Drainville, ministre de l’Éducation

Créer une école innovante : du rêve à la réalité

Ce projet majeur du CSSMI a été réalisé en partenariat avec la Société québécoise des infrastructures, gestionnaire du projet, avec la participation du ministère de l’Éducation. Représentant un investissement total de plus de 160 millions de dollars, il reflète la volonté de la société québécoise de créer des écoles distinctives, fonctionnelles, évolutives, durables et sécuritaires.

« En tant que députée de Mirabel, c’est un immense privilège pour moi de voir naître ce projet qui répond aux besoins de nos familles et de notre secteur en pleine croissance. Grâce à cette école, nos jeunes bénéficieront d’espaces de qualité, d’un encadrement exceptionnel et de ressources pour grandir et s’épanouir. » , ajoute Sylvie D’Amours, députée de Mirabel

Cette nouvelle génération d’écoles offre un environnement sain, sécuritaire, stimulant et adapté aux besoins des élèves. Grâce à sa signature architecturale et à ses encadrements fonctionnels, l’école du Maréchal favorise l’apprentissage et le développement des élèves. Mme Geneviève Lévesque, directrice de l’école, a d’ailleurs sollicité l’aide des élèves, des enseignants et des parents afin de créer un milieu de vie répondant à leurs aspirations. Elle souhaitait connaître leurs rêves pour l’école de demain. C’est avec les commentaires et les suggestions de sa communauté éducative en poche qu’elle pilotera la prochaine année scolaire en misant sur la réussite des élèves, l’expertise du personnel et le bien-être de son milieu.