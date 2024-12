Le restaurant pédagogique Neurones et Papilles du Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) a accueilli le lancement de la 39e édition de la revue Étendard lors d’un 5 à 7. Ce projet, piloté par un comité étudiant de l’Association générale étudiante du Cégep de Saint-Jérôme (AGES) et supervisé par le Département de français, met en valeur la créativité de la communauté collégiale du CSTJ depuis plus de 19 ans déjà.

Cette édition, qui abandonne le format tête-bêche (anciennement avec le Trouble-tête, désormais intégré à la revue Étendard), se distingue par sa collaboration interdisciplinaire. En plus des volets mettant en valeur les talents en littérature, journalisme et arts visuels, Étendard bénéficie cette année de contributions des départements Techniques de gestion d’un établissement de restauration (TGER) et Techniques en travail social (TTS), enrichissant le contenu avec des articles sur des thèmes comme la sécurité alimentaire.

Tirée à 600 exemplaires, la revue est distribuée au CSTJ, dans les écoles secondaires et dans des lieux de rassemblement de la région, comme les bibliothèques, les cafés, etc.

Le volet artistique, en collaboration avec le Département des arts visuels, offre une facture visuelle captivante. Huit artistes et auteurs se sont distingués dans cette édition, présentant des œuvres inspirantes et réfléchies.

« La revue Étendard est bien plus qu’une publication : c’est une plateforme d’expression qui réunit des voix uniques et met en valeur le dynamisme intellectuel et artistique du CSTJ. Cette 39e édition illustre parfaitement la force de la collaboration et la diversité des talents du collège », mentionne Alexis Vaillancourt-Chartrand, enseignant au Département de français au CSTJ.

Prochain rendez-vous littéraire et artistique : du 25 au 27 avril 2025

L’événement a aussi été l’occasion de rappeler les dates du prochain Intercollégial des publications littéraires et artistiques Premières impressions, rassemblant plusieurs cégeps autour d’une initiative unique. Cet événement permettra aux passionnés de littérature et d’arts visuels de collaborer à la création d’une revue exclusive.

Des projets comme la revue Étendard et l’Intercollégial Premières impressions offrent aux communautés étudiantes des occasions de choix pour s’impliquer, gagner en confiance et grandir à travers des initiatives transformatrices.

Enfin, l’automne 2025 marquera aussi l’arrivée du nouveau programme préuniversitaire en Littérature et publications, une opportunité exceptionnelle pour celles et ceux qui souhaitent explorer les multiples facettes de la littérature, de la création littéraire et de l’édition.

Le programme préuniversitaire, d’une durée de deux ans, offre bien plus qu’une immersion dans l’univers des mots et des idées. Il permet de développer des compétences essentielles, telles quel’expression et la communication, la pensée critique et l’organisation rigoureuse. Grâce à l’analyse des textes littéraires et à la création d’œuvres, les étudiantes et étudiants renforcent leur capacité à interpréter des idées complexes, à innover et à produire des publications de qualité. Ces habiletés, recherchées dans des domaines variés comme le droit, le journalisme, le marketing et les sciences sociales, font de cette formation un tremplin idéal vers l’université et les carrières où créativité et réflexion sont essentielles.