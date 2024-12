Une collaboration entre le CRJDA et le CSSMI pour améliorer les services éducatifs

À l’occasion l'inauguration du nouveau Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA) de Thérèse-De Blainville, le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) est fier d'annoncer sa collaboration étroite avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides. Ce partenariat marque une étape importante dans l'amélioration des services éducatifs à cette clientèle ayant des difficultés d’adaptation.



Profitant de cette inauguration, le CSSMI déploie une nouvelle organisation des services visant à offrir des conditions d'apprentissage optimales pour les élèves. Ce projet commun suit les recommandations de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse sous la présidence de madame Laurent, garantissant ainsi un environnement éducatif respectueux et adapté aux besoins spécifiques des jeunes.

Scolarisation adaptée et soutien accru

L'objectif principal de cette initiative est de normaliser la vie des jeunes. Pour ceux qui en sont capables, ils sont scolarisés dans les écoles régulières. Pour les autres, le CSSMI les scolarise à l’intérieur du CRJDA, dans des conditions se rapprochant le plus possible d'une école traditionnelle, avec un enseignement différencié, adapté au degré d'âge de chaque élève. À l’intérieur du CRJDA, le CSSMI offre des programmes d'enseignement primaire, secondaire, des classes pour les élèves ayant des déficiences intellectuelles (DI) et des troubles du spectre de l'autisme (TSA), ainsi que de la formation à un métier semi-spécialisé.

Des milieux de vie propices aux apprentissages

Le nouveau CRJDA est conçu pour offrir des milieux de vie favorisant les apprentissages. Les installations modernes et accueillantes comprenant un gymnase équipé d’un mur d’escalade, des espaces extérieurs aménagés et des locaux baignés de lumière naturelle, offrent un cadre stimulant où les jeunes peuvent s’épanouir. Ce projet illustre une réelle collaboration entre le CSSMI et le CISSS des Laurentides pour répondre aux besoins complexes des jeunes en difficulté, en leur offrant un accompagnement personnalisé et des conditions sécurisantes et propices à l’épanouissement personnel et académique des élèves.

Une équipe dévouée et compétente

La composition de l'équipe CSSMI au CRJDA est un élément clé de ce projet. Madame Geneviève Allard assure la direction avec son équipe constituée de sept titulaires en adaptation scolaire, un orthopédagogue, deux psychoéducateurs, un ergothérapeute, un psychologue et des techniciens en éducation spécialisée dans chaque classe. Cette équipe multidisciplinaire travaille en étroite collaboration avec l’équipe du CRJDA pour assurer le bien-être et la réussite scolaire des élèves.

Vision : des élèves qualifiés à leur sortie

Le CSSMI a mis en place des ressources ciblées pour augmenter les chances de diplomation des jeunes. En collaboration avec le Centre multiservice de Sainte-Thérèse, qui offre des cours à distance pour permettre aux élèves de construire des profils de sortie personnalisés. « Ces parcours visent à qualifier les jeunes pour leur intégration future dans la société. Cette vision s’inscrit dans l’engagement du CSSMI à offrir une chance égale à chaque jeune de pouvoir réussir un parcours scolaire. » - Geneviève Allard, directrice d’école

« Nous nous réjouissons de cette collaboration avec le Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA) de Thérèse-De Blainville. Ensemble, nous nous engageons à offrir un avenir meilleur aux jeunes, en leur fournissant les outils nécessaires pour réussir leur parcours scolaire et personnel. » - Roch-André Malo, Directeur général du CSSMI