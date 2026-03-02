Cégep de Saint-Jérôme
Appel d’offres pour les travaux d’agrandissement du pavillon F
L’important chantier visant à moderniser les infrastructures du pavillon F du Cégep de Saint-Jérôme franchi une étape importante, soit le lancement de l’appel d’offres qui mènera à la sélection d’un entrepreneur. Celui-ci sera responsable de réaliser les travaux d’agrandissement et de rénovation du bâtiment situé au 210, rue Georges- Thurston, en plein cœur du centre-ville de Saint-Jérôme.
Annoncé en août 2025, ce projet fait écho à la forte croissance de la population étudiante tout en permettant de répondre aux enjeux liés à la vétusté constatée du bâtiment et à la nécessité de doter l’établissement d’infrastructures modernes et adaptées aux besoins de sa communauté.
Les entreprises intéressées sont invitées à consulter les documents d’appel d’offres disponibles sur le système électronique d’appel d’offres (SEAO), conformément aux règles en vigueur.
Les travaux devraient débuter au cours de l’été 2026 pour une livraison du projet souhaitée à l’été 2028.
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