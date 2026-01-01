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Budget provincial 2026-2027

Québec convertit 5000 places de garde non subventionnées en places subventionnées

durée 18h00
17 mars 2026
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Par La Presse Canadienne

Le ministre des Finances, Eric Girard, annonce la conversion de 5000 places de garde non subventionnées en places subventionnées.

Il s'agit d'une mesure qui se retrouvera dans le budget du Québec 2026-2027 que le ministre présentera ce mercredi, à Québec. Son coût est estimé à 400 millions $ sur cinq ans.

Déficit oblige, M. Girard a promis, en mêlée de presse mardi, un budget «sobre» et «responsable», avec quelques «gestes ciblés».

«Le contexte est difficile au niveau du coût de la vie, (...) alors c'est une mesure pour les familles, pour les aider», a-t-il déclaré devant les journalistes, disant cibler aussi l'itinérance et la violence conjugale.

M. Girard a également annoncé, mardi, un don de 10 000 $ aux organismes Centre famille Haute-Ville de Québec et la Maison des Grands-Parents de Villeray, à Montréal.

Aux journalistes qui lui demandaient s'il comptait aider les automobilistes, M. Girard a répondu sans hésiter: «Non». Il a expliqué qu'on ne sait pas encore si la flambée du coût de l'essence sera «temporaire» ou «persistante».

Les deux candidats à la chefferie caquiste, Christine Fréchette et Bernard Drainville, se sont tous les deux engagés à remettre de l'argent dans les poches des automobilistes.

Le nouveau chef caquiste, qui deviendra de facto premier ministre, sera élu le 12 avril prochain.

Le ministre des Finances a révélé mardi qu'il a mis de côté une «enveloppe» pour que le prochain premier ministre puisse faire des annonces après le 12 avril.

«Dans chaque budget, il y a des provisions pour éventualités, et là, nous avons prévu l'éventualité d'un nouveau chef et de nouvelles mesures qui seront annoncées», a-t-il dit.

Caroline Plante, La Presse Canadienne

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