Disparition inquiétante à Saint-Eustache

Sous le thème de « Flairez l’arnaque » se déroule la 18e édition du Mois de la prévention de la fraude. La Sûreté du Québec y participe en collaboration avec la Banque du Canada et plusieurs autres partenaires dont le Forum de la prévention de la fraude, co-présidé par le Centre antifraude du Canada, la Gendarmerie royale du Canada et le Bureau de la concurrence. Le Québec se situe au premier rang au Canada en 2021 en ce qui a trait au nombre de fraudes d’identité. C’est le type de fraude le plus fréquent depuis l’année dernière, selon le Centre antifraude du Canada. La fraude a occasionné plus de 30 millions de pertes financières au Québec, tous types de fraudes confondus.