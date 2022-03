Perquisitions en matière de stupéfiants

Les enquêteurs de l’équipe des crimes initiés et les policiers du Service de police intermunicipal de Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion ont mené les 21 et 24 mars 2022 une opération en lien avec du trafic de stupéfiants. Ils ont réalisé six perquisitions visant quatre résidences à Terrebonne et deux véhicules en plus de procéder à cinq arrestations.

Au terme des perquisitions, les policiers ont saisi :

– Près de 6000 comprimés de méthamphétamine et autres natures

– Plus de 250 grammes de cocaïne

– Près de 25 grammes de poudre blanche (nature à déterminer)

– Près de 200 grammes de cannabis

– Plus de 160 grammes de haschisch

– Près de 10 buvards

– Plus de 1000 cigarettes de contrebande

– Plusieurs téléphones cellulaires

– Près de 3000 $ en argent canadien

– Documents divers reliés aux trafics de stupéfiants

Ces opérations sont la conclusion d’une enquête qui avait débuté au mois de novembre 2021.

Les cinq prévenus, hommes âgés de 32 à 50 ans et résidents de Terrebonne, ont été libérés par voie de sommation. Des accusations en lien avec le trafic, la possession de cocaïne, de méthamphétamine et de cannabis illicites seront soumises au Directeur des poursuites criminelles et pénales au palais de justice de Laval.

Il est important de rappeler que ces opérations ont été réalisées dans le cadre d’ACCÈS CANNABIS mis en place par le gouvernement du Québec et coordonné par le ministère de la Sécurité publique.

Le but étant d’intensifier la répression des réseaux d’approvisionnement du cannabis illicite afin d’en diminuer l’accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes.

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion rappelle à la population que toute information concernant des activités criminelles peut être transmise, et ce, en toute confidentialité, en communiquant avec le service de police au 450 471-4121 ou via la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800.