Appel à la population pour retrouver Thomas Charretton

Les enquêteurs de l’équipe des crimes initiés et les policiers du Service de police intermunicipal de Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion ont mené les 21 et 24 mars 2022 une opération en lien avec du trafic de stupéfiants. Ils ont réalisé six perquisitions visant quatre résidences à Terrebonne et deux véhicules en plus de procéder à cinq arrestations. Au terme des perquisitions, les policiers ont saisi :