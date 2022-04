Prudence sur les routes du Québec pour le long congé de Pâques

Les policiers de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA) Montréal, composée de membres de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Montréal et de L’Agence des services frontaliers du Canada, en collaboration avec la Régie intermunicipale de Police Thérèse-De Blainville et le Service de police de Laval, ont réalisé des perquisitions à Rosemère et à Laval. Les policiers ont également procédé, en cours d’enquête, à l’arrestation de Maxime Gagné-Charest, 28 ans et d’une femme de 24 ans reliés à cette enquête. M. Gagné-Charest a comparu au palais de justice de Laval pour des accusations de trafic de crack et cocaïne, possession d’arme dans un dessein dangereux, possession de munition et bris.