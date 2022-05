Les policiers ont réalisé des perquisitions concernant un trafic de stupéfiants

Les policiers de la MRC des Laurentides ont réalisé des perquisitions concernant des activités liées au trafic de stupéfiants dans le secteur de Sainte-Agathe-des-Monts dans les Laurentides.

Les policiers ont également procédé, en cours d’enquête, à l’arrestation de deux hommes de 38 et de 27 ans qui seraient impliqués dans un réseau de trafic de stupéfiants. Ils pourraient faire face à des accusations de trafic et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Les perquisitions réalisées ont permis la saisie de :

Plus de 45 grammes de cocaïne sous différentes formes.

Plus de 40 comprimés de méthamphétamine.

Six armes longues ainsi que leurs munitions.

Une somme de plus de 55 000 $ en argent canadien.

L’enquête liée à ces perquisitions se poursuit.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec.

CENTAURE permet à la Sûreté du Québec ainsi qu’à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Enfin, soulignons que des informations fournies par le public ont permis la progression de certaines de ces enquêtes. Ainsi, toute information sur des actes criminels ou des événements suspects en lien avec des armes à feu illégales peut être communiquée, confidentiellement, à la nouvelle ligne téléphonique CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).