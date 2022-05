Arrestation en lien avec la possession illégale d’arme à feu

Les policiers de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA) Montréal, composée de membres de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Montréal et de l’Agence des services frontaliers du Canada, ont réalisé, une perquisition dans une résidence de Saint-Charles-Borromée.

Les policiers ont également procédé, à l’arrestation d’un homme de 23 ans et d’une femme de 26 ans reliés à cette enquête.

Les deux personnes arrêtées comparaîtront par visioconférence pour répondre d’accusations en lien avec la possession illégale d’arme à feu.

Cette perquisition a permis la saisie de :

Près de 20 000 $ en argent canadien.

Une arme à feu de calibre 22.

Plusieurs appareils cellulaires.

Une douzaine de cartes prépayées.

L’enquête liée à cette perquisition se poursuit.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec. CENTAURE permet à la Sûreté du Québec ainsi qu’à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).