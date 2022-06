La Sûreté du Québec va intensifier ses interventions sur le réseau routier

Les policiers de la Sûreté du Québec intensifieront leurs interventions sur le réseau routier à l’occasion des longs congés de la fête nationale du Québec le 24 juin et de la fête du Canada le premier juillet.

À l’approche de ces festivités planifiées soit du 23 au 26 juin ainsi que du 30 juin au 3 juillet, les policiers, en raison des nombreux déplacements appréhendés, cibleront particulièrement la vitesse et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue.

À ces mêmes périodes l’an dernier, la Sûreté du Québec dénombrait neuf collisions mortelles.

Rappelons que la vitesse et la conduite avec les capacités affaiblies demeurent les principales causes de collisions mortelles au Québec.

Cependant, le non-port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du téléphone cellulaire au volant demeurent une préoccupation importante et feront également partie des infractions surveillées par les policiers.

La Sûreté du Québec invite les citoyens à la prudence, notamment en planifiant leurs déplacements, et les raccompagnements s’il y a lieu. De plus, la vigilance et la courtoisie font partie des bonnes habitudes de conduite pour un partage de la route sécuritaire et harmonieuse.

La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur tout le territoire de la Sûreté du Québec.

Des pistes d’action touchant chacun des axes de la Stratégie : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) sont mis en œuvre par la Sûreté ainsi que ses partenaires afin de tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.