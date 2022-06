Perquisition et arrestation en matière de stupéfiants à Brownsburg-Chatham.

Les policiers du poste de la MRC d’Argenteuil, sous la coordination des drogues Niveau 1 de l’Outaouais, ont procédé hier, à une perquisition et une arrestation en matière de stupéfiants, à Brownsburg-Chatham.

Les policiers ont effectué une perquisition dans une résidence de la route du Canton, à Brownsburg-Chatham.

Un homme de 29 ans a été arrêté et libéré par la suite sur sommation. Il devra comparaître à une date ultérieure au palais de justice de Saint-Jérôme. Il devrait faire face à des accusations en matière de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et des infractions en matière d’armes à feu.

Au cours de cette opération, les policiers ont saisi :

Près de 4 kilos de cannabis en cocottes .

Plus de 25 grammes de cocaïne.

Plus de 120 grammes de résine de cannabis .

Plus de 1170 $ en argent canadien.

Une arme de poing.

Deux armes prohibées.

Plus de 370 comprimés de médicaments d’ordonnance .

Petite quantité de méthamphétamine.

L’opération découle d’une enquête amorcée à la suite d’information reçue du public.

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Cannabis (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place en 2018 destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois.

Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec.

CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1 833-888-ARME (2763).