Pour la Sûreté du Québec, le premier évènement de parrainage avec La Porte du Nord fut un grand succès

Le 13 juillet dernier, dans le cadre du projet de parrainage La Porte du Nord, avait lieu le Jour des Camps dans tous les Tim Hortons du Canada visant à amasser des fonds pour venir en aide aux jeunes de communautés défavorisées à travers l’Amérique du Nord.

Le projet de parrainage La Porte du Nord permet de se rapprocher des citoyens et de répondre aux préoccupations du milieu en établissant un partenariat solide avec les divers commerçants qui opèrent des établissements à La Porte du Nord.

À l’initiative de l’agent Catanzaro, parrain des Portes du Nord, en collaboration avec le responsable du Tim Hortons de Saint-Jérôme, monsieur Philippe Boisseau, les policiers du Poste Autoroutier Laval ainsi que le capitaine du centre de service, Jonathan Jauron, ont participé à l’événement.

Ils étaient présents devant le commerce avec leur kiosque pour discuter avec les citoyens et répondre à leurs questions. Lors de cet évènement, jeunes et moins jeunes, sont venus voir les policiers et ont échangé avec eux.

Les citoyens ont pu voir des véhicules de police de plus près, prendre des photos avec les policiers et pour quelques-uns, repartir avec des souvenirs de la Sûreté du Québec. La présence de la moto de la Sûreté du Québec en a aussi impressionné plusieurs, des enfants ont même eu la chance de s’asseoir sur celle-ci pour prendre des clichés.

Pour la Sûreté du Québec, il s’agit du premier évènement de parrainage avec La Porte du Nord.