Réparation de dalle sur l'autoroute 640

Dans la nuit du 9 au 10 avril, le ministère des Transports procède à la fermeture de certaines artères de l'autoroute 640 à la hauteur de Rosemère en raison de travaux de réfection d'une dalle sur le pont d'étagement au-dessus du boulevard Roland-Durand.

De 22 h 30 à 5h, seront fermées complètement : l’autoroute 640 en direction est entre la sortie no22 (R-117/Blainville/Rosemère) et le boulevard Roland-Durand et du boulevard Roland-Durand en direction sud sous l’autoroute 640.

Un détour sera possible via la voie de desserte de l’autoroute 640 en direction est pour les usagers de l’autoroute 640 et via la route 117 pour les usagers du boulevard Roland-Durand.

Ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.