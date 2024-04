Reprise des travaux de remplacement de lampadaires sur l’autoroute 50

À compter du 29 avril, les travaux de remplacement des systèmes d’éclairage reprendront sur l’autoroute 50 (Guy-Lafleur), à Mirabel, entre la route 117 (boulevard du Curé-Labelle) et la rue Louis-Bisson, ainsi que dans l’échangeur avec l’autoroute 15 (des Laurentides).

Les fermetures complètes entraînant des détours importants, notamment pour les transports lourds et les travailleurs de l’Aéroport international de Montréal-Mirabel, seront réalisées durant la nuit afin de limiter les répercussions des entraves sur la circulation.

Entraves et gestion de la circulation

Les 29 et 30 avril et le 1er mai, entre 21 h 30 et 5 h le lendemain

Fermeture complète de l’autoroute 50, dans les deux directions, entre la route 117 et l’autoroute 15;

Fermeture des bretelles d’accès menant de l’autoroute 50, en direction est à l’autoroute 15, dans les deux directions;

Détour via le chemin Saint-Simon et la route 158 (Sir-Wilfrid-Laurier) en direction est pour prendre l’autoroute 15 et la route 117.

Les 6 et 7 mai, entre 21 h 30 et 5 h le lendemain

Fermeture complète des bretelles d’accès menant de l’autoroute 50, dans les deux directions à l’autoroute 15, en direction sud;

Détour via la route 117 en direction nord et la route 158 (Sir-Wilfrid-Laurier) en direction ouest pour prendre l’autoroute 15, en direction sud.

Les travaux se poursuivront durant toute l’année 2024. Selon le phasage des travaux, les entraves à la circulation suivantes seront nécessaires :

Fermetures des accotements de l’autoroute 50 dans les deux directions, entre la route 117 et la rue Louis-Bisson;

Fermetures de courte durée, de jour ou de nuit, d’une voie sur deux (voie de gauche ou droite) de l’autoroute 50 en direction est et ouest;

Fermetures complètes de nuit de bretelles des échangeurs Aéroport de Mirabel, Henri-Fabre et de l’autoroute 15 (des Laurentides).

La coordination des travaux sera effectuée de manière à limiter les répercussions sur les usagers. Les fermetures complètes seront annoncées par la voie d’un communiqué, dès leur confirmation. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511.