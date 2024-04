Fermeture de nuit sur des bretelles de l'autoroute 50

Le 28 avril, de 21 h 30 à 5 h, il y aura des travaux de remplacement de systèmes d'éclairage sur l'échangeur de l'autoroute 50 vers l'autoroute 15 qui forcera la fermeture de plusieurs sections.

Il y aura fermeture complète de l'autoroute 50, dans les deux directions, entre la route 117 et l'autoroute 15 et des bretelles d’accès menant de l’autoroute 50, en direction est à l’autoroute 15, dans les deux directions.

Les usagers seront diriger vers le détour via le chemin Saint-Simon et la route 158 (Sir-Wilfrid-Laurier) en direction est pour prendre l’autoroute 15 et la route 117.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire et signifiés à l’aide de panneaux.

Ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511.