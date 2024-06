Fermeture de nuit sur l'autoroute 50 du 4 au 5 juin

Dans la nuit du 4 au 5 juin, entre 21 h et 5 h, les automobilistes ne pourront pas circuler entre la route 329 (chemin Félix-Touchette) et le chemin Saint-Simon sur l'autoroute 50. Il est prévu un transport hors-norme.

Plus précisément, les entraves sont en direction est, entre les sorties no260 Lachute (centre-ville)/Mirabel (Saint-Hermas) et no279 Saint-Colomban/Mirabel (St-Canut/Ste-Scholastique). De plus, les bretelles menant de la route 329 (chemin Félix-Touchette) et de la route 148 (Arthur-Sauvé) à l’autoroute 50, en direction est seront également fermées.

Un détour est prévu via la sortie no260 Lachute (centre-ville)/Mirabel (Saint-Hermas), la route 329 (chemin Félix-Touchette), la route 158 (Sir-Wilfrid-Laurier) et le chemin Saint-Simon, pour reprendre l’autoroute 50, en direction est.

Ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques défavorables. Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511.