Le fédéral et les provinces dévoilent la stratégie nationale contre les feux de forêt

Les ministres des Forêts du fédéral, des provinces et des territoires ont établi une stratégie nationale visant à attirer l'attention des Canadiens sur les risques d'incendies de forêt à travers le pays.

Le ministre des Forêts de la Colombie-Britannique, Bruce Ralston, président du Conseil canadien des ministres des forêts, affirme que la stratégie de prévention et d'atténuation des incendies de forêt est un «appel à l'action» pour sensibiliser la population, renforcer les partenariats avec les Premières Nations et accroître les investissements dans la prévention des incendies.

Le plan veut contribuer à atteindre l'objectif national selon lequel, d'ici l'année prochaine, 60 % des Canadiens vivant dans des zones à haut risque d'incendie soient conscients des dangers, et inciter la moitié de la population à prendre des mesures concrètes pour mieux répondre aux changements climatiques.

Selon le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, les citoyens seront ainsi en mesure de tenir leur gouvernement responsable des progrès réalisés au cours des prochaines années.

La stratégie indique que d'ici 2025, toutes les juridictions «établiront des structures de gouvernance dédiées à la prévention et à l'atténuation» et offriront des formations sur les incendies de forêt dans les industries et les communautés.

M. Ralston souligne qu'un groupe de travail a été créé avec des représentants provinciaux, territoriaux et fédéraux pour décider de la manière dont la stratégie sera mise en œuvre.

Il dit que d'autres discussions sont prévues avec les représentants des Premières Nations et de l'industrie, et que le document évoluera au fur et à mesure des progrès réalisés.

«Nous reconnaissons que les défis sont grands et qu'un gouvernement, une agence ou une communauté ne peut les relever à lui seul. Cela nécessite une approche globale de la société», a-t-il fait valoir.