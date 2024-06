Service de sécurité incendie : Une entente de 10 ans entre Lorraine et Terrebonne

Les Villes de Lorraine et de Terrebonne ont signé une entente de dix ans en matière de fourniture d’un service de sécurité et de prévention incendie par le Service de sécurité incendie de la Ville de Terrebonne (SSIT) ainsi que d’une offre d’intervention en sécurité civile de la part du Bureau de la sécurité civile et ce, sur l’ensemble du territoire de la Ville de Lorraine.

Ce partenariat stratégique entrera en vigueur le 1er janvier 2025. L’entente, entérinée par les deux municipalités, répond en tous points aux attentes, tant financières qu’opérationnelles de la Ville de Lorraine. L’entente prévoit le versement annuel d’une somme de 542 000 $ pour la fourniture du service de sécurité incendie et de 20 000 $ pour le service d’intervention en sécurité civile. Le tout avec une majoration annuelle de 3 % prévue pour la période couverte de 2026 à 2034. Les termes et conditions actuels associés à l’entente pour les appels d’urgence du 911 en incendie demeurent, pour leur part, inchangés et prévoient également une majoration de 3 % pour les années 2025 à 2034.

« En tant qu’organisme public, nous avons le devoir de choisir les options qui présentent les meilleurs intérêts pour notre population. Cette entente présente des économies considérables pour la Ville tout en nous assurant un service hautement sécuritaire », précise le maire de la Ville de Lorraine, Jean Comtois.

« Nos équipes du SSIT maitrisent les meilleures pratiques en gestion globale des risques en matière de sécurité incendie et de sécurité civile. Avec une brigade disponible en caserne, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, nos pompiers répondront aux appels d’urgence sur le territoire de la communauté de Lorraine et ce, avec tout le professionnalisme et l’efficacité pour lesquels ils sont reconnus », affirme Mathieu Traversy, maire de Terrebonne.

« Les différents principes du SSIT assurent à la Ville de Lorraine un service de haute qualité et une performance mettant la population au centre de leurs actions. Nous sommes fiers de pouvoir miser sur des équipes multidisciplinaires que nous offrira Terrebonne dans le cadre de ce partenariat », conclut le premier magistrat de Lorraine, Jean Comtois.